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Угроза наступления рф севера существует и она абсолютно реальна, — Буданов

14:27, 13 июля 2024
Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция к обострению.
Угроза наступления рф севера существует и она абсолютно реальна, — Буданов
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления российских окупантов на севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.

По его словам, атака россиян с севера уже продолжается, и есть тенденция к обострению, поэтому проблему игнорировать нельзя.

"Это для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "а может, не будет?" – поделился Буданов в интервью изданию NV.

Также он акцентировал, что катастрофы в этом нет, но не увидеть проблем не получится.

При этом глава ГУР не стал уточнять, о каких направлениях на севере идет речь.

"Я уже говорил кому-то из западных СМИ: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.

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