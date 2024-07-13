В Украине за сутки установлено 9 температурных рекордов

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

Фото: goloskarpat.info

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в Украине 12 июля был установлен ряд температурных рекордов.

Дневные максимумы в некоторых областях снова поразили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-3°

Карта температур, наблюдаемых в разных областях:

Напомним, в Украине 11 июля было установлено 11 температурных рекордов.

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