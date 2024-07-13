В Киеве микроволновки чуть не сожгли две квартиры

В Оболонском районе столицы произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов.

В субботу, 13 июля, в Киеве 16-этажке по ул. Александра Архипенко произошел пожар. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что горела микроволновка на кухне квартиры на тринадцатом этаже.

«Пожар оперативно ликвидирован в 10:06», - отметили в ГСЧС.

Также в ведомстве добавили, что еще одно сообщение о пожаре поступило в 09:33: в 16-этажном жилом доме на скуле Полярная, на 5 этаже произошло возгорание микроволновки.

«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Окончательные причины пожара устанавливаются правоохранительными органами», - добавили в ГСЧС.

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