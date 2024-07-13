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В Германии операторов связи обязали избавиться от китайского оборудования

19:42, 13 июля 2024
Немецкие мобильные операторы должны избавиться от технологических компонентов китайских производителей не позднее конца 2026 года.
В Германии операторов связи обязали избавиться от китайского оборудования
Фото: lenta.ua
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Операторы связи, которые работают в Германии, должны до конца 2026 года избавиться от китайского оборудования, передает Bild.

В течение последних нескольких недель Министерство внутренних дел Германии вело переговоры с операторами мобильной связи Telekom, Vodafone и Telefonica о том, чтобы они перестали пользоваться китайским оборудованием в своей работе.

По информации издания, так называемые «антишпионские контракты» будут подписаны в ближайшее время. В соответствии с документами, мобильные операторы должны избавиться от технологических компонентов китайских производителей не позднее конца 2026 года. В первую очередь это касается оборудования от компании Huawei — его придется полностью заменить.

К концу 2029 года, согласно достигнутым договоренностям, вся сеть доступа должна быть защищена от попыток шпионажа со стороны китайских властей. В случае нарушения договора мобильным операторам грозят серьёзные штрафные санкции. Контракты с компаниями будет подписывать лично министр внутренних дел Ненси Фезер.  

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