У Німеччині операторів зв'язку зобов'язали позбавитися китайського обладнання

Німецькі мобільні оператори повинні позбавитися технологічних компонентів китайських виробників не пізніше кінця 2026 року.

Фото: lenta.ua

Оператори зв'язку, які працюють у Німеччині, повинні до кінця 2026 року позбавитися китайського обладнання, передає Bild.

Протягом останніх кількох тижнів Міністерство внутрішніх справ Німеччини вело переговори з операторами мобільного зв'язку Telekom, Vodafone та Telefonica, щоб вони перестали користуватися китайським обладнанням у своїй роботі.

За інформацією видання, так звані «антишпигунські контракти» буде підписано найближчим часом. Відповідно до документів, мобільні оператори повинні позбавитися технологічних компонентів китайських виробників не пізніше кінця 2026 року. Насамперед це стосується обладнання від компанії Huawei - його доведеться повністю замінити.

До кінця 2029 року, згідно з досягнутими домовленостями, вся мережа доступу має бути захищена від спроб шпигунства з боку китайської влади. У разі порушення договору мобільним операторам загрожують серйозні штрафні санкції. Контракти з компаніями підписуватиме особисто міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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