У Києві мікрохвильовки ледь не спалили дві квартири

У Оболонському району столиці сталось дві пожежі через замикання побутових приладів.

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У суботу, 13 липня, у Києві 16-поверхівці на вул. Олександра Архипенка сталася пожежа. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що горіла мікрохвильова піч на кухні квартири на тринадцятому поверсі.

«Пожежу оперативно ліквідували о 10:06», - зазначили у ДСНС.

Також у відомстві додали, що ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 09:33: у 16-поверховому житловому будинку на вилиці Полярна, на 5 поверсі сталося загоряння мікрохвильовки.

«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Остаточні причини пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами», - додали у ДСНС.

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