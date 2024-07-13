У Києві мікрохвильовки ледь не спалили дві квартири

У суботу, 13 липня, у Києві 16-поверхівці на вул. Олександра Архипенка сталася пожежа. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Зазначається, що горіла мікрохвильова піч на кухні квартири на тринадцятому поверсі.
«Пожежу оперативно ліквідували о 10:06», - зазначили у ДСНС.
Також у відомстві додали, що ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 09:33: у 16-поверховому житловому будинку на вилиці Полярна, на 5 поверсі сталося загоряння мікрохвильовки.
«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Остаточні причини пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами», - додали у ДСНС.
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