В Україні за добу встановлено 9 температурних рекордів

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення.

Фото: goloskarpat.info

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що в Україні 12 липня було становлено низка температурних рекордів.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°

Карта температур, які спостерігаються у різних областях:

Нагадаємо, в Україні 11 липня було встановлено 11 температурних рекордів.

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