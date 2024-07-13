В Україні за добу встановлено 9 температурних рекордів

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що в Україні 12 липня було становлено низка температурних рекордів.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°
Карта температур, які спостерігаються у різних областях:
Нагадаємо, в Україні 11 липня було встановлено 11 температурних рекордів.
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