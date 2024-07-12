Від 33 до 40 градусів: в Україні за добу було встановлено 11 температурних рекордів

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 11 липня в країні було встановлено низка температурних рекордів.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°

Карта температур, які спостерігалися у різних областях:

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