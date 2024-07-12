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Суд Франції визнав, що всі афганські жінки мають право на статус біженця

21:03, 12 липня 2024
Франція надає право на притулок усім афганським жінкам, які відмовляються підкорятися режиму «Талібану».
Суд Франції визнав, що всі афганські жінки мають право на статус біженця
Джерело фото: sil.media
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Національний суд із питань притулку (CNDA) Франції ухвалив рішення про надання права на притулок усім афганським жінкам, які відмовляються підкорятися правилам, запровадженим режимом «Талібану». Суд ухвалив це рішення, спираючись на постанову Великої Палати Суду Європейського Союзу від 16 січня 2024 року, яка визначає, що в певних умовах жінки можуть розглядатися як «соціальна група», яка має право на статус біженця.

Це стосується випадків, коли жінки зазнають насильства, включаючи сексуальне та домашнє. Навіть якщо умови для надання статусу біженця не виконуються, жінки можуть скористатися додатковим захистом, передбаченим європейським законодавством у разі реальної загрози бути вбитою або стати жертвою актів насильства з боку членів їхньої сім’ї чи спільноти.

Згідно з поясненням RFI, право на притулок у Франції ґрунтується на Женевській конвенції 1951 року про статус біженців. Стаття 1 цієї конвенції передбачає, що термін «біженець» застосовується до будь-якої людини, яка «цілком обґрунтовано побоюється зазнати переслідувань через свою расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи чи політичні переконання».

CNDA визначив, що афганські жінки є «соціальною групою», оскільки афганське суспільство сприймає їх інакше. Суд зазначив, що після повернення до влади в серпні 2021 року таліби значно обмежили фундаментальні права та свободи афганських жінок і дівчат, включаючи їхню участь у тимчасовому уряді, права на охорону здоров’я, освіту та свободу зібрань.

Афганістан протягом останніх п’яти років був провідною країною походження шукачів притулку у Франції. У 2022 році афганці подали 17 103 прохання про надання притулку, що становить 15% від загальної кількості звернень.

Раніше CNDA визнавала «соціальною групою» гомосексуалів у країнах, таких як Малі, Туніс та Єгипет, а також жінок, які втікають від примусового шлюбу або обрізання в країнах, таких як Малі, Мавританія, Гвінея, Буркіна-Фасо, Єгипет та Камерун.

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