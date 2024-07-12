Суд Франции признал, что все афганские женщины имеют право на статус беженца

Франция предоставляет право на убежище всем афганским женщинам, которые отказываются подчиняться режиму «Талибана».

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Национальный суд по вопросам убежища (CNDA) Франции принял решение о предоставлении права на убежище всем афганским женщинам, которые отказываются подчиняться правилам, введенным режимом "Талибана". Суд принял это решение, опираясь на постановление Большой Палаты Суда Европейского Союза от 16 января 2024 года, которое определяет, что в определенных условиях женщины могут рассматриваться как "социальная группа", которая имеет право на статус беженца.

Это касается случаев, когда женщины подвергаются насилию, включая сексуальное и домашнее насилие. Даже если условия для предоставления статуса беженца не выполняются, женщины могут воспользоваться дополнительной защитой, предусмотренной европейским законодательством в случае реальной угрозы быть убитой или стать жертвой актов насилия со стороны членов их семьи или сообщества.

Согласно объяснению RFI, право на убежище во Франции основывается на Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев. Статья 1 этой конвенции предусматривает, что термин "беженец" применяется к любому человеку, который "вполне обоснованно опасается подвергнуться преследованиям из-за своей расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

CNDA определил, что афганские женщины являются "социальной группой", поскольку афганское общество воспринимает их иначе. Суд отметил, что после возвращения к власти в августе 2021 года талибы значительно ограничили фундаментальные права и свободы афганских женщин и девушек, включая их участие во временном правительстве, права на здравоохранение, образование и свободу собраний.

Афганистан в течение последних пяти лет был ведущей страной происхождения искателей убежища во Франции. В 2022 году афганцы подали 17 103 просьбы о предоставлении убежища, что составляет 15% от общего количества обращений.

Ранее CNDA признавала "социальной группой" гомосексуалов в странах, таких как Мали, Тунис и Египет, а также женщин, бегущих от принудительного брака или обрезания в странах, таких как Мали, Мавритания, Гвинея, Буркина-Фасо, Египет и Камерун.

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