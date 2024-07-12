Практика судов
  1. В мире

Суд Франции признал, что все афганские женщины имеют право на статус беженца

21:03, 12 июля 2024
Франция предоставляет право на убежище всем афганским женщинам, которые отказываются подчиняться режиму «Талибана».
Суд Франции признал, что все афганские женщины имеют право на статус беженца
Источник фото: sil.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный суд по вопросам убежища (CNDA) Франции принял решение о предоставлении права на убежище всем афганским женщинам, которые отказываются подчиняться правилам, введенным режимом "Талибана". Суд принял это решение, опираясь на постановление Большой Палаты Суда Европейского Союза от 16 января 2024 года, которое определяет, что в определенных условиях женщины могут рассматриваться как "социальная группа", которая имеет право на статус беженца.

Это касается случаев, когда женщины подвергаются насилию, включая сексуальное и домашнее насилие. Даже если условия для предоставления статуса беженца не выполняются, женщины могут воспользоваться дополнительной защитой, предусмотренной европейским законодательством в случае реальной угрозы быть убитой или стать жертвой актов насилия со стороны членов их семьи или сообщества.

Согласно объяснению RFI, право на убежище во Франции основывается на Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев. Статья 1 этой конвенции предусматривает, что термин "беженец" применяется к любому человеку, который "вполне обоснованно опасается подвергнуться преследованиям из-за своей расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

CNDA определил, что афганские женщины являются "социальной группой", поскольку афганское общество воспринимает их иначе. Суд отметил, что после возвращения к власти в августе 2021 года талибы значительно ограничили фундаментальные права и свободы афганских женщин и девушек, включая их участие во временном правительстве, права на здравоохранение, образование и свободу собраний.

Афганистан в течение последних пяти лет был ведущей страной происхождения искателей убежища во Франции. В 2022 году афганцы подали 17 103 просьбы о предоставлении убежища, что составляет 15% от общего количества обращений.

Ранее CNDA признавала "социальной группой" гомосексуалов в странах, таких как Мали, Тунис и Египет, а также женщин, бегущих от принудительного брака или обрезания в странах, таких как Мали, Мавритания, Гвинея, Буркина-Фасо, Египет и Камерун.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов»

Если меня изберут президентом, мы будем преследовать фальсификаторов выборов на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на долгие периоды времени, — сказал Трамп.

Правительство вводит эксперимент по госрегистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за границей с проставленным апостилем

Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за пределами Украины с проставленным апостилем.

Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Введена возможность избрания способа получения соответствующего удостоверения – по месту оформления удостоверения или в ЦНАП.

Детенизация, ОВГЗ, повышение налогов, ускоренная девальвация и эмиссия – Даниил Гетманцев перечислил, какие существуют варианты покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета, который, по подсчетам Даниила Гетманцева, может составить 400 млрд грн, есть несколько вариантов, среди которых повышение налогов и худший – эмиссия.

Отель «Украина» продадут на торгах со стартовой ценой в 1,047 млрд грн

Кабмин утвердил стартовую цену для продажи гостиницы «Украина».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області