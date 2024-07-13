Загроза наступу рф півночі існує і вона абсолютно реальна, — Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що атака росіян з півночі вже триває і є тенденція на загострення

фото з відкритих джерел

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі загроза наступу російськових окупантів на півночі дійсно існує, ситуація має тенденцію до загострення.

За його словами, атака росіян із півночі вже триває і є тенденція на загострення, тому проблему ігнорувати не можна.

"Це для мене трохи анекдотична ситуація. Тому що, коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу: "а може, не буде?" - поділився Буданов в інтерв'ю виданню NV.

Також він акцентував, що катастрофи в цьому немає, але не побачити проблем не вийде.

При цьому очільник ГУР не став уточнювати, про які напрямки на півночі йде мова.

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - констатував Буданов.

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