У Полтаві неадекватний чоловік із ножем напав на поліцейських

Чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик.

Фото: pl.npu.gov.ua

У суботу, 12 липня, на вулиці Зіньківській у Полтаві чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик про хуліганські дії. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

У відомстві зазначають, що поліції надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який конфліктує із перехожими громадянами. Побачивши поліцейських правопорушник кинувся на них з ножем.

Правопорушником виявився 36-річний місцевий житель. Наразі його затримано. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: pl.npu.gov.ua

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