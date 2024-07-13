У Німеччині українська пара з інвалідністю вбила та розчленувала громадянина Латвії

Чоловіка розпилили циркулярною пилкою, розклали частини по пакетах і втопили в каналі Емс-Фехте.

Фото: Bild

У суді німецького міста Оснабрюк розпочався процес проти 55-річного українця та його 49-річної дружини, передає Bild.

Як зазначає видання, вони проживали у місті Нордхорн. Обидва особи з інвалідністю: у чоловіка одна нога, а жінка пересувається в інвалідному візку.

Пару звинувачують у тому, що у середині лютого вони вбили 53-річного громадянина Латвії, а потім розчленували його тіло.

Як пише місцева газета Grafschafter Nachrichten, усі троє були знайомі. На спільному розпиванні алкоголю в будинку українців латиш почав чіплятися до господині. Чоловік ударив його пляшкою по голові, той помер. Злякані господарі віднесли тіло до підвалу, розпилили його циркулярною пилкою, розклали частини по пакетах і втопили їх у каналі Емс-Фехте за кількасот метрів від будинку. Їх вирахували та заарештували вже за два тижні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.