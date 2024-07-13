Meta зняла всі обмеження з акаунтів Трампа у Facebook та Instagram

Компанія Meta застосувала обмеження проти облікових записів Трампа у соцмережах ще у 2021 році.

Джерело фото: insider.com

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів».

Компанія Meta оголосила про скасування всіх запроваджених раніше обмежень щодо облікових записів Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Про це повідомляє «CNBC».

Компанія застосувала обмеження проти облікових записів Трампа у соцмережах у 2021 році, незабаром після штурму Капітолія 6 січня. Meta призупинила облікові записи Трампа на два роки, оскільки вважала, що деякі висловлювання колишнього президента могли трактуватися як розпалювання насильства.

У лютому 2023 року Трампу повернули доступ до акаунтів у соцмережах, однак деякі обмеження все ще діяли. Вони були скасовані 12 липня.

У Meta також заявили, що цей крок має привести ймовірного кандидата від Республіканської партії Трампа до паритету з президентом Байденом.

Як заявили раніше у ЗМІ, Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

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