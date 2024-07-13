Хто має право на податкову знижку на суму витрат, сплачених за навчання

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року.

Фото: oda.zht.gov.ua

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, які особи мають право на податкову знижку на суму витрат, сплачених за навчання.

Так, вiдповiдно до п.166.3 ст.166 ПКУ, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на сплату на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім'ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір'ю, батьком-вихователем, матір'ю-вихователькою - п.п. 166.3.3 п.166.3 ст.166 ПКУ.

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