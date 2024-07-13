Україна розраховує завершити ратифікацію Римського статуту до кінця року – ОП

Зараз Україна відновила роботу з ратифікації.

Джерело фото: Ірина Мудра / Голос Америки

Україна поновила роботу над ратифікацією Римського статуту, є мета завершити цей процес до кінця 2024 року. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

«Зараз ми відновили роботу з ратифікації. Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету закрити питання з ратифікацією до кінця цього року», - сказала Мудра.

Вона наголосила, що Україна у 2014 та 2025 роках ухвалила дві заяви про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду – тобто фактично вже визнала його юрисдикцію.

«МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків із ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти і пояснювати військовим, що ми і почали робити», - пояснила Мудра.

Вона додала, що МКС має комплементарний характер, тобто лише доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.

Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини. Він не є замінником наших правоохоронних і судових органів.

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