За 600 метрів від берега перекинулися на байдарці: на Світязі рятували відпочивальників

Двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.

На Волині співробітники групи водолазно-рятувальних робіт ДСНС надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Подія трапилась обідньої пори на відстані близько 600 метрів від берега - двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.

«На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників», - додали у ДСНС.

Раніше на Світязі за 1,5 км від берега ледь не потонув катамаран з 7 людьми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.