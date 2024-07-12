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Температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха

12:35, 12 июля 2024
По словам специалиста, постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля.
Температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха
Источник фото: George Chandrinos / Unsplash
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С учетом имеющейся на данный момент прогностической информации к концу второй декады июля заметного понижения температуры воздуха не предполагается. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет «meteoprog».

«Более того, с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины. В этот период максимальные дневные показатели составят +33…+38 °С, в южных и центральных областях местами +40…+42 °С. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6 – 11 °С выше климатической нормы», - отметил специалист.

По словам Кибальчича, дополнительному прогреву воздуха в указанные даты будет способствовать одновременно несколько факторов: низкая относительная влажность воздуха, малооблачное небо, местные физико-географические особенности, а также синоптические процессы с юго-запада.

«Получается, что к местным факторам прибавится также новая порция африканского воздуха и на фоне высотного субтропического гребня приведет к рекордным температурам в большинстве областей. Напомним, что абсолютный температурный максимум для всей Украины (т.е. самая высокая зафиксированная температура) составляет +42 °С, который был установлен в Луганске, в августе 2010 года. Поэтому в ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия этого рекорда», - подчеркнул он.

По словам специалиста, постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля. В результате перестройки атмосферных процессов на более зональный характер и восстановление так называемого «западного переноса» воздушных масс, в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы. Начиная с западных и северных областей аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины. На смену африканскому воздуху поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года. Вместе с похолоданием придут и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности», - рассказал метеоролог.

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