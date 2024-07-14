«Укрэнерго» будет покупать электричество у недостроенных электростанций, — Кудрицкий

Оператор заранее будет закупать услуги по поддержке энергосистемы у распределенной генерации, находящейся на стадии строительства.

Фото: Укрэнерго

«Укрэнерго» планирует покупать услуги по поддержке энергосистемы у находящихся на стадии строительства объектов распределенной генерации. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Суспільному».

«Укрэнерго» на 5 лет будет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы обязуемся по определенной цене на аукционе выкупать у них услугу сбалансирования», – отметил он.

Глава «Укрэнерго» анонсировал, что первый такой аукцион на вспомогательные услуги для инвесторов, готовых строить децентрализованную генерацию в Украине, состоится через несколько недель.

Кудрицкий пояснил, что имея столь долгосрочный контракт, инвесторы могут получить кредит под строительство генерации и, соответственно, смогут просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед.

Ранее в «Укрэнерго» сказали, когда ожидать улучшения ситуации со светом.

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