«Сценарий как под копирку»: премьер Словакии Фицо считает похожими сценарии покушений на себя и на Дональда Трампа

Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, заявил, что его сценарий похож на нападение на него самого в мае.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит схожесть сценарии покушений на Трампа и на него самого. Об этом пишет «Украинская правда».

Как известно, 15 мая в Роберта Фицо выстрелили несколько раз. Словацкий премьер получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

В частности, он отметил, что сценарий покушения на Трампа и на него – это «точная копия».

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются закрыть ему рот, а когда им это не удается, то они так достают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие. А теперь мы увидим разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения», – рассказал Фицо.

Ранее сообщалось, что ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Добавим, Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Также известно, как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США.

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