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Україна має право атакувати військові цілі на території рф, — генсек НАТО Столтенберг

21:16, 14 липня 2024
Україна має право атакувати військові цілі на території рф, — генсек НАТО Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримує удари України по військових об’єктах на території рф. Про це він заявив к інтерв’ю телемарафону.

«Моя позиція — немає сумнівів у тому, що Україна має право атакувати законні військові цілі на території країни-агресора – росії. Це чітко визначено міжнародним правом, оскільки це війна, яку росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає й удари на території агресора. Для мене це абсолютно ясно», — заявив Столтенберг.

За його словами, різні країни НАТО запровадили різні обмеження на використання зброї, яку вони передали. До прикладу, хтось взагалі не ставить лімітів, хтось пропонує лише деякі обмеження.

«І ось зараз частина союзників послаблюють свої обмеження, зокрема і через бойові дії, які рф намагається здійснити чи вже здійснює на території Харківщини», — додав генсек Альянсу.

Він пояснив, що під час бойових дій, які тривали на території України, Сили оборони все одно завдавали удари за умовною лінією фронту по цілях рф, що знаходилися на українській землі.

«Але у випадку з Харківщиною лінія фронту і кордон рф майже збігаються, як тут очікувати, що Україна не буде атакувати артилерію або аеродроми, які розміщені по інший бік фронту і відповідно кордону. Тому я вітаю рішення союзників, які відкрили можливість більшого використання зброї для ударів по цих цілях», — зазначив Столтенберг.

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