В Кировоградской области осуждены двое мужчин, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации

В частности, за вступительный вклад в «ассоциацию» участники преступной группы выдавали военнообязанным удостоверение члена общественной организации и предоставляли «статус волонтера».

Фото: tsn.ua

В Кировоградской области осуждены два участника организованной группы, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Указывается, что два члена организованной преступной группы признаны виновными в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Приговором Кировского районного суда г. Кировограда два соисполнителя группы приговорены к 5 годам лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

В суде доказано, что осужденные соисполнители ввели схему препятствования законной деятельности работников ТЦК и СП при осуществлении последними мобилизационных мер.

«За вступительный вклад в «ассоциацию» участники преступной группы выдавали военнообязанным удостоверение члена общественной организации и предоставляли «статус волонтера», а также проводили инструктаж по действиям во время встречи с представителями ТЦК и СП, что создавало препятствия их мобилизации», — говорится в сообщении.

Добавляется, что обвинительный акт в отношении организатора преступной группы находится на рассмотрении суда.

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