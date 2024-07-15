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Повернул голову, чтобы прочитать таблицу — жизнь Дональда Трампа спас случай

09:30, 15 июля 2024
Также Дональд Трамп объяснил, почему сказал агентам подождать, пока он возьмет ботинки.
Повернул голову, чтобы прочитать таблицу — жизнь Дональда Трампа спас случай
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Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

После покушения Дональд Трамп дал интервью, в котором описал «едва сюрреалистическим опытом», едва не оборвавший его жизнь. Об этом сообщает The New York Post.

По его словам, он «считается мертвым», вспоминая момент стрельбы.

«Врач сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», - сказал Трамп.

Издание уточняет, что на интервью Днальд Трамп был в большой белой повязке, которая закрывала его правое ухо. Но его сотрудники настояли на том, чтобы не фотографировать политика.

«Я не должен быть здесь, я должен быть мертвым», - сказал Трамп. «Я должен быть мертвым».

Он подчеркнул, что так и было бы, если бы он не повернул голову чуть-чуть вправо, чтобы прочитать таблицу о нелегальных иммигрантах. В этот момент выстрел, который должен был стать смертельным, оторвал небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку.

По словам Трампа, когда агенты Секретной службы забирали его со сцены, он все еще хотел продолжить выступление перед поклонниками, но агенты сказали ему, что это опасно и его нужно отвезти в больницу.

Также Дональд Трамп объяснил, почему сказал агентам подождать, пока он возьмет ботинки.

В частности, на видео, когда агенты пытаются увести его со сцены в безопасное место, слышно, как он говорит: «Подождите, я хочу взять ботинки».

Как он объяснил в интервью, «Агенты ударили меня так сильно, что моя обувь упала, а моя обувь тесная».

Он похвалил сотрудников Секретной службы за их героические действия, а также за то, что они ликвидировали стрелка, сидевшего на крыше примерно в 120 метрах от сцены, где выступал Трамп.

«Они убрали его одним выстрелом прямо между глаз», - сказал бывший президент.

«Они провели фантастическую работу... Это сюрреалистично для всех нас», - добавил он.

Как известно, ФБР идентифицировало нападающего. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Его застрелила полиция на месте происшествия.

Стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США. 

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Добавим, Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Также известно, как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США.

А еще премьер Словакии Роберт Фицо считает похожими сценарии покушений на себя и на Дональда Трампа.

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