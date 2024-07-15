Осенью в Украине могут не выключать свет: при каких условиях

Отключений электроэнергии может не быть при двух условиях.

В Украине с начала осени могут не быть отключений электроэнергии. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире канала «Киев24».

Однако это возможно при отсутствии новых атак на инфраструктуру и своевременного окончания ремонтов на энергоблоках АЭС.

«Моя оценка выглядит так, что если погода действительно улучшится, то речь пойдет о 8-10 часах обеспеченных поставок в Киеве. А где-то в конце августа – начале сентября ограничений может не быть вообще», – заявил эксперт.

По его словам, без дополнительных российских атак по инфраструктуре Украины начало осени может пройти без отключений.

«Если не будет дополнительных атак, то при условии своевременно проведенных ремонтов на АЭС, у нас есть шансы сентябрь-октябрь пожить без ограничений», - подчеркнул специалист по энергетике.

Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в сфере энергетики с 20-х чисел июля.

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