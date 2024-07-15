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Кем был Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа: СМИ рассказали подробности его жизни

10:05, 15 июля 2024
Американец, устроивший стрельбу на митинге Дональда Трампа, был членом стрелкового клуба.
Кем был Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа: СМИ рассказали подробности его жизни
Томас Крукс в 2020 году, фото — REUTERS
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ФБР объявило, что человеком, покушавшимся на Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, был 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Пуля задела правое ухо политика. Стрелок выпустил несколько шаров по присутствующим, убив одного и ранив еще двух человек. Полиция ликвидировала преступника на месте происшествия.

Документов у Томаса Крукса при себе не было, и следствие идентифицировало его по ДНК.

Американец являлся членом стрелкового клуба города Клертон (штат Пенсильвания). Об этом сообщила телекомпания CBS.

Одноклассники вспоминают его как «нормального парня» и «милого мальчика, который никогда ни о ком не отзывался плохо».

Мы можем подтвердить, что Крукс был членом спортивного клуба Клертона. Разумеется, клуб полностью осуждает произошедший бессмысленный акт насилия», – отмечает издание.

Бывший сокурсник Джеймсон Майерс, член школьной команды по стрельбе из винтовки, назвал Крукса «хорошим парнем, который никогда ни о ком не говорил плохо». «Я никогда не думал, что он способен на что-то, что я видел», - отметил он.

Одноклассница Саммер Баркли рассказала, что хотя Крукс не был популярен, у него все равно была группа друзей и был хорошим учеником, которого любили учителя. Она сказала, что не видит никаких признаков, которые заставили бы ее поверить, что он сделает нечто подобное.

Другой его одноклассник Марк Сигафус, описал его как умного, дружелюбного и часто активного на уроках, «безусловно, ботана». «Казалось, он и мухи не обидит», – сказал он.

Еще один знакомый злоумышленника отметил, что Крукс был одиночкой. Он, как уточнил собеседник телеканала, часто одевал в школу камуфляжный костюм или охотничью одежду.

Как сообщает издание, Крукс окончил Общественный колледж округа Аллегене в мае 2024 года со степенью специалиста по инженерным наукам. По словам администрации заведения, Крукс также работал в центре медсестер и реабилитации Bethel Park как помощник диетического питания.

По данным американской прессы, в момент покушения на Круксе была футболка из лого Demolition Ranch – канала в ютубе с миллионами подписчиков, в котором публикуются видео с оружием и взрывными устройствами.

Правоохранительные органы выяснили, что оружие, из которого стрелял Томас Крукс, было законно куплено его отцом более полугода назад. Об этом со ссылкой на анонимные источники написало агентство Associated Press.

Стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США. 

Также известно, что правоохранители обнаружили взрывчатку в машине и доме нападающего.

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