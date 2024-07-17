У США розпочали розслідування щодо Секретної служби під час замаху на Дональда Трампа

Генеральний інспектор внутрішньої безпеки розслідує діяльність Секретної служби після нападу на Трампа.

У США ведеться розслідування щодо Секретної служби, яка відповідала за безпеку експрезидента Дональда Трампа під час замаху на його життя на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на сайт генерального інспектора Міністерства внутрішньої безпеки США.

Метою розслідування є «оцінити процес забезпечення Секретною службою Сполучених Штатів безпеки на передвиборчому заході колишнього президента Трампа 13 липня 2024 року».

Точна дата початку розслідування не була зазначена. За інформацією AP, розслідування щодо Секретної служби є частиною ширшого переліку поточних справ, які розслідує офіс генерального інспектора.

Нагадаємо, спецслужби США мали інформацію про плани Ірану скоїти замах на Дональда Трампа.

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