Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали кота, фото

23:35, 17 липня 2024
Перед обстрілом за допомогою нявкання пухнастик врятував життя своїй господарці.
У Мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали кота, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Донеччині у місті Мирноград рятувальники дістали кота з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Вказується, що перед обстрілом за допомогою нявкання він врятував життя своїй господарці.

Жінка розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу кіт почав голосно нявкати та наполегливо кликати її в іншу кімнату.

Саме цю частину квартири ракета не зруйнувала.

Рятувальники дістали тварину під час пошукових робіт. Кіт просидів під завалами майже добу. На щастя, він залишився неушкодженим.

Рятувальники передали чотирилапого власниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів

Законопроект про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством наштовхнувся на критику, але така процедура вже існує і застосовується, а подальші зміни – вимога щодо вступу до ЄС і отримання європейських грошей.

15% вартості при продажу авто і 5% при продажі квартири чи землі – які нові ставки військового збору пропонує увести Кабмін

Кабмін готується внести до Верховної Ради законопроект про підвищення податків.

Від 204 тисяч грн до 204 млн грн: які штрафи будуть запроваджені для корупціонерів у разі укладення угод про визнання винуватості

Укладення угод про визнання винуватості для викриття більш високопоставлених корупціонерів – Рада схвалила за основу законопроект Кабміну.

Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва