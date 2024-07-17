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У Києві судитимуть вимагачів $60 тисяч у громадянина Таджикистану

20:58, 17 липня 2024
Чоловіки після невдалої спроби провезти в Україну кедровий горіх почали вимагати від їхнього «помічника» компенсацію.
У Києві судитимуть вимагачів $60 тисяч у громадянина Таджикистану
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві розпочнеться судовий процес над обвинуваченими у вимаганні 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу у громадянина Таджикистану. За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, потерпілий займався торгівлею сухофруктами в Україні. Підприємець з Полтавщини, який також є вихідцем з Таджикистану, попросив потерпілого познайомити його з людьми, які могли б допомогти ввезти в Україну кедровий горіх з росії, маскуючи товар під турецький. Проте ці знайомства не допомогли, і горіхи затримали на митниці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Після цього підприємець почав вимагати від потерпілого компенсацію у розмірі 60 тисяч доларів США. Його спільник, громадянин рф, разом з групою невстановлених осіб погрожували чоловіку та його родині, якщо той не заплатить.

Розуміючи, що потерпілий не зможе одразу виплатити всю суму, вимагачі дозволили йому сплачувати по 10 тисяч доларів щомісяця протягом півроку. Під час контрольованої передачі грошей одного з вимагачів затримали.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо громадян рф та України, яких обвинувачують у вимаганні неіснуючого боргу з іноземця з погрозами насильством щодо нього та його близьких, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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