На Закарпатті депутата сільради викрили на причетності до схеми незаконного переправлення чоловіків у Словаччину

Встановлено причетність депутата до схеми протиправного перетину кордону.

На Закарпатті викрили депутата Костринської сільської ради на сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Сьогодні суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести понад 151 тис. грн застави.

Так, встановлено причетність депутата до схеми протиправного перетину кордону, яку правоохоронці ліквідували в минулому році на території Ужгородського району. Тоді викрили трьох закарпатців, які за грошову винагороду в розмірі 3000 доларів з людини переправляли до Словаччини осіб призовного віку.

«Чоловіків розміщували в с. Вишка, у готелі, що належить родині підозрюваного депутата. Останній добре знав навколишню територію, адже є також співробітником лісоохорони. Він проводив громадянам інструктаж, даючи поради щодо конспірації та особливостей перетину державного кордону. Надалі «клієнтів» відвозили до лісистої місцевості неподалік держрубежу, звідки починався їх маршрут», — йдеться у повідомленні.

Додається, що провадження щодо трьох інших фігурантів перебуває на розгляді у Перечинському районному суді.