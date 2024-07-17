На Закарпатті депутата сільради викрили на причетності до схеми незаконного переправлення чоловіків у Словаччину

На Закарпатті викрили депутата Костринської сільської ради на сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Сьогодні суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести понад 151 тис. грн застави.
Так, встановлено причетність депутата до схеми протиправного перетину кордону, яку правоохоронці ліквідували в минулому році на території Ужгородського району. Тоді викрили трьох закарпатців, які за грошову винагороду в розмірі 3000 доларів з людини переправляли до Словаччини осіб призовного віку.
«Чоловіків розміщували в с. Вишка, у готелі, що належить родині підозрюваного депутата. Останній добре знав навколишню територію, адже є також співробітником лісоохорони. Він проводив громадянам інструктаж, даючи поради щодо конспірації та особливостей перетину державного кордону. Надалі «клієнтів» відвозили до лісистої місцевості неподалік держрубежу, звідки починався їх маршрут», — йдеться у повідомленні.
Додається, що провадження щодо трьох інших фігурантів перебуває на розгляді у Перечинському районному суді.
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