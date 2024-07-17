На Закарпатье депутата сельсовета разоблачили на причастности к схеме незаконной переправки мужчин в Словакию

Установлена ​​причастность депутата к схеме противоправного пересечения границы.

На Закарпатье разоблачили депутата Костринского сельского совета на содействии незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Сегодня суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести более 151 тыс. грн залога.

Так установлена ​​причастность депутата к схеме противоправного пересечения границы, которую правоохранители ликвидировали в прошлом году на территории Ужгородского района. Тогда разоблачили трех закарпатцев, которые за денежное вознаграждение в размере 3000 долларов с человека переправляли в Словакию лиц призывного возраста.

«Мужчин размещали в с. Вышка, в отеле, принадлежащем семье подозреваемого депутата. Последний хорошо знал окружающую территорию, ведь является также сотрудником лесоохраны. Он проводил гражданам инструктаж, давая советы по конспирации и особенностям пересечения государственной границы. В дальнейшем «клиентов» отвозили в лесистую местность недалеко от госрубежа, откуда начинался их маршрут», — говорится в сообщении.

Добавляется, что производство по трем другим фигурантам находится на рассмотрении в Перечинском районном суде.

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