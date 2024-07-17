Электронное бронирование теперь доступно через портал Дія – Юлия Свириденко

На портале Дія запустили электронное бронирование.

В Украине начинает работу электронное бронирование на портале Дія. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Запустили электронное бронирование через портал Дія.

«С начала месяца активно происходило бета-тестирование. За это время первые компании опробовали систему и смогли забронировать около тысячи работников. В среднем процесс занимал до часа. Поэтому после успешного теста мы запускаем услугу полноценно.

Теперь процесс будет максимально быстрым и автоматизированным, чтобы сократить время ожидания для бизнеса.

Если предприятие критически важно или обеспечивает потребности сил безопасности и обороны, то может воспользоваться электронным бронированием. Для этого:

1 – руководитель через личный кабинет подает заявление о бронировании со списками работников, которых хочет забронировать;

2 – Дія автоматически проверяет компанию и работников по реестрам:

Является ли предприятие критически важным;

Действительно ли военнообязанный трудоустроен официально;

Имеются ли данные военнообязанного в реестре Оберег.

Если получает три "да", система автоматически пошлет уведомление в личный кабинет руководителя, что работник забронирован. Что касается военнообязанного, то информация в его приложении Резерв+ обновится и там будет указана информация о бронировании. При необходимости можно будет получить также бумажную версию.

Если будет отказ, руководитель получит в электронном кабинете детальное объяснение причин.

Что важно, теперь решение о конкретном работнике руководитель будет получать сразу, не дожидаясь решения других работников, которых он указал в заявлении.

Спасибо команде Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство обороны Украины за совместную работу по этому продукту.

Сейчас идет работа по системному обновлению подходов к бронированию, проводим консультации с бизнесом и экспертной средой, чтобы найти сбалансированное решение» - отметила Юлия Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко

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