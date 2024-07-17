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В Киеве будут судить вымогателей $60 тысяч у гражданина Таджикистана

20:58, 17 июля 2024
Мужчины после неудачной попытки провезти в Украину кедровый орех начали требовать от их «помощника» компенсацию.
В Киеве будут судить вымогателей $60 тысяч у гражданина Таджикистана
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве начнется судебный процесс над обвиняемыми в вымогательстве 60 тысяч долларов США несуществующего долга у гражданина Таджикистана. По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, потерпевший занимался торговлей сухофруктами в Украине. Предприниматель из Полтавщины, который также является выходцем из Таджикистана, попросил потерпевшего познакомить его с людьми, которые могли бы помочь ввезти в Украину кедровый орех из России, маскируя товар под турецкий. Однако эти знакомства не помогли, и орехи задержали на таможне. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

После этого предприниматель потребовал от потерпевшего компенсацию в размере 60 тысяч долларов США. Его сообщник, гражданин рф, вместе с группой неустановленных лиц угрожали мужчине и его семье, если тот не заплатит.

Понимая, что потерпевший не сможет сразу выплатить всю сумму, вымогатели позволили ему платить по 10 тысяч долларов ежемесячно в течение полугода. Во время контролируемой передачи денег одного из вымогателей задержали.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении граждан РФ и Украины, которых обвиняют в вымогательстве несуществующего долга с иностранца с угрозами насилием в отношении него и его близких, по предварительному сговору группой лиц, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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