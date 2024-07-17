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Суд у Німеччині покарав чоловіка, який постачав до рф деталі для дронів

23:54, 17 липня 2024
Суд постановив, що 59-річний чоловік доставив до країни-агресора 120 тисяч деталей.
Суд у Німеччині покарав чоловіка, який постачав до рф деталі для дронів
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У Німеччині суд засудив чоловіка з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців позбавлення волі за те, що він продавав електроніку компаніям рф для військового використання. Про це повідомляє Reuters

Зокрема, суд у місті Штутгарт постановив, що 59-річний чоловік доставив до країни-агресора 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях з січня 2020 року по травень 2023 року.

У рішенні суду йдеться про те, що серед них були деталі, які використовуються у БпЛА «Орлан-10», який армія рф використовує у війні проти України. 

Також там вказується, що після початку повномасштабної війни в Україні чоловік намагався приховати такі продажі, використовуючи документи для таких пунктів призначення, як Гонконг та Туреччина. 

Під час винесення вироку суд «взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію - зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року - а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг».

Також у рішенні суду йдеться, що зловмисник зізнався у скоєнні злочину та сказав, що йому шкода. Водночас його 54-річний бізнес-партнер отримав умовний термін, який є коротшим. 

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