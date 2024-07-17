Как будут выключать свет завтра, – рассказали в Укрэнерго

С 16:00 до 22:00 будут действовать четыре очереди отключений одновременно.

В четверг, 18 июля, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений в течение всех суток, сообщает Укрэнерго.

С полуночи до 5:00 будут применены две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до полуночи будут действовать три очереди отключений. Наибольшая нагрузка ожидается с 16:00 до 22:00, когда облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно.

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