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14 тысяч долларов за помощь в выезде за границу: задержаны двое жителей Хмельницкой области

07:00, 18 июля 2024
Подозреваемые наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.
14 тысяч долларов за помощь в выезде за границу: задержаны двое жителей Хмельницкой области
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Двоим жителям г. Каменец-Подольский сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу.

Муж подыскивал «клиентов», а его соучастница занималась оформлением фиктивных медицинских документов.

Они обещали изготовить поддельные справки военно-врачебной комиссии и МСЭК о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.

Эти документы позволили бы мужчинам беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.

Сначала стоимость такой услуги оценивалась в 8 000 долларов. Затем сумма выросла до 14 тысяч долларов.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части денежных средств в размере 6000 долларов.

Решается вопрос об избрании им мер.

Устанавливаются другие лица, задействованные в незаконной схеме.

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