14 тысяч долларов за помощь в выезде за границу: задержаны двое жителей Хмельницкой области

Двоим жителям г. Каменец-Подольский сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемые наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу.
Муж подыскивал «клиентов», а его соучастница занималась оформлением фиктивных медицинских документов.
Они обещали изготовить поддельные справки военно-врачебной комиссии и МСЭК о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.
Эти документы позволили бы мужчинам беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.
Сначала стоимость такой услуги оценивалась в 8 000 долларов. Затем сумма выросла до 14 тысяч долларов.
Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части денежных средств в размере 6000 долларов.
Решается вопрос об избрании им мер.
Устанавливаются другие лица, задействованные в незаконной схеме.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.