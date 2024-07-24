Посли ЄС погодили виділення Україні траншу на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна отримає €4,2 мільярда за програмою Ukraine Facility.

У середу, 24 липня, посли країн ЄС затвердили транш України на 4,2 млрд. євро за програмою Ukraine Facility. Про це повідомило угорське головування у Раді ЄС на своїй сторінці у соцмережі X.

«Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України», - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

Раніше ми писали, що Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Ця аудиторська Рада буде створена в ЄС. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати.

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