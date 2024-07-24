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Послы ЕС согласовали выделение Украине транша на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility

14:54, 24 июля 2024
Украина получит 4,2 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility
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В среду, 24 июля, послы стран ЕС утвердили транш Украины на 4,2 млрд. евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС на своей странице в соцсети X.

«Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд. евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины», - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет утверждение этого решения о письменной процедуре, используемой для шагов, не требующих обсуждений.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Этот аудиторский Совет будет создан в ЕС. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с аудиторским Советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

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