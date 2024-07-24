Женщин будут безвозмездно готовить на водительниц городских автобусов – Мининфраструктуры

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и представительство ООН Женщины в Украине запустили пилотный проект по обучению женщин профессии водителя автобуса муниципального транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается, фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок.
Программа будет бесплатной.
«Цель пилотного проекта – обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водительниц в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений относительно профессий», – отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
По его словам, по последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников.
Сообщается, что в рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.
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