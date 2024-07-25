В Дії не отображается пенсионное удостоверение: в ПФ объяснили, что делать

В ПФ разъяснили вопрос отражения пенсионного удостоверения в Дії.

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать гражданам на вопросы выплат. На этот раз в ПФ ответили на следующий вопрос: «Я пенсионер уже более 15 лет, но в «Дії» до сих пор не отображается мое пенсионное удостоверение. Почему?».

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения.

Средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг («Портал Дія») с помощью мобильного приложения «Портала Дія» может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении. На сегодняшний день в «Дії» есть пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года.

«Чтобы ваше пенсионное удостоверение отражалось средствами «Портала Дія», необходимо подать в Пенсионный фонд Украины заявление о замене пенсионного удостоверения», - заявили в ПФ.

Подать заявление по оформлению / замене пенсионного удостоверения можно в любое удобное отделение обслуживания граждан (сервисного центра) Пенсионного фонда Украины или дистанционно – через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд.

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