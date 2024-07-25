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У Дії не відображається пенсійне посвідчення: у ПФ пояснили, що робити

07:54, 25 липня 2024
У ПФ роз’яснили питання відображання пенсійного посвідчення у Дії.
У Дії не відображається пенсійне посвідчення: у ПФ пояснили, що робити
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Пенсійний фонд України продовжує відповідати громадянам на питання щодо виплат. Цього разу у ПФ відповіли на наступне питання: «Я пенсіонер уже понад 15 років, але в «Дії» і досі не відображається моє пенсійне посвідчення. Чому?».

У відомстві зазначили, що відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення.

Засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Портал Дія») за допомогою мобільного додатка «Порталу Дія» може додатково формуватися відображення в електронній формі інформації, що міститься в пенсійному посвідченні. На сьогодні в «Дії» є пенсійні посвідчення, видані з 2014 року.

«Щоб ваше пенсійне посвідчення відображалось засобами «Порталу Дія», необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву про заміну пенсійного посвідчення», - заявили у ПФ.

Подати заяву щодо оформлення / заміни пенсійного посвідчення можна до будь-якого зручного відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України або дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”.

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