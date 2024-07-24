Захоплювали паркінги і вимагали гроші з водіїв: у Києві судитимуть злочинну організацію

У Києві судитимуть організатора і дев'ять членів злочинної організації за захоплення паркувальних майданчиків.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві до суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та дев'яти членів злочинної організації, які незаконно захоплювали паркувальні майданчики і вимагали гроші з автовласників. Про це повідомили Київська міська прокуратура.

За даними слідства, учасники угруповання застосовували силу та погрози, щоб вигнати охорону законного орендаря з паркувальних майданчиків. Потім вони самостійно встановлювали свою охорону та збирали гроші з водіїв за паркування, хоча податки за користування цими ділянками повинні були сплачувати законні орендарі.

Злочинці захопили паркувальні майданчики на вулицях Сортувальна, Михайла Драгоманова, Микільсько-Слобідська та Оноре де Бальзака. Внаслідок їхніх дій підприємцям було завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень, а вартість самовільно зайнятих земельних ділянок становить близько 105 мільйонів гривень. Наразі ці ділянки повернуті законним власникам.

Обвинувальний акт стосовно організатора та дев'яти учасників угруповання передано до суду. Обвинувачення висунуті за такими статтями:

Самовільне зайняття земельної ділянки, що завдало значної шкоди її законному володільцю (ч. 1 ст. 197-1 КК України);

Вимагання, яке завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 4 ст. 189 КК України);

Створення злочинної організації, керівництво такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України);

Участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України).

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