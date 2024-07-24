Практика судів
  1. В Україні

Захоплювали паркінги і вимагали гроші з водіїв: у Києві судитимуть злочинну організацію

20:46, 24 липня 2024
У Києві судитимуть організатора і дев'ять членів злочинної організації за захоплення паркувальних майданчиків.
Захоплювали паркінги і вимагали гроші з водіїв: у Києві судитимуть злочинну організацію
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та дев'яти членів злочинної організації, які незаконно захоплювали паркувальні майданчики і вимагали гроші з автовласників. Про це повідомили Київська міська прокуратура.

За даними слідства, учасники угруповання застосовували силу та погрози, щоб вигнати охорону законного орендаря з паркувальних майданчиків. Потім вони самостійно встановлювали свою охорону та збирали гроші з водіїв за паркування, хоча податки за користування цими ділянками повинні були сплачувати законні орендарі.

Злочинці захопили паркувальні майданчики на вулицях Сортувальна, Михайла Драгоманова, Микільсько-Слобідська та Оноре де Бальзака. Внаслідок їхніх дій підприємцям було завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень, а вартість самовільно зайнятих земельних ділянок становить близько 105 мільйонів гривень. Наразі ці ділянки повернуті законним власникам.

Обвинувальний акт стосовно організатора та дев'яти учасників угруповання передано до суду. Обвинувачення висунуті за такими статтями:

  • Самовільне зайняття земельної ділянки, що завдало значної шкоди її законному володільцю (ч. 1 ст. 197-1 КК України);
  • Вимагання, яке завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 4 ст. 189 КК України);
  • Створення злочинної організації, керівництво такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України);
  • Участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду