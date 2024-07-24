Захватывали паркинги и требовали деньги с водителей: в Киеве будут судить преступную организацию

В Киеве будут судить организатора и девять членов преступной организации за захват парковочных площадок.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве в суд передан обвинительный акт в отношении организатора и девяти членов преступной организации, которые незаконно захватывали парковки и требовали деньги с автовладельцев. Об этом сообщили Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, участники группировки применяли силу и угрозы, чтобы выгнать охрану законного арендатора с парковочных площадок. Затем они самостоятельно устанавливали свою охрану и собирали деньги с водителей за парковку, хотя налоги за пользование этими участками должны были платить законные арендаторы.

Преступники захватили парковочные площадки на улицах Сортировочная, Михаила Драгоманова, Никольско-Слободская и Оноре де Бальзака. В результате их действий предпринимателям был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона гривен, а стоимость самовольно занятых земельных участков составляет около 105 миллионов гривен. Сейчас эти участки возвращены законным владельцам.

Обвинительный акт в отношении организатора и девяти участников группировки передан в суд. Обвинения выдвинуты по следующим статьям:

Самовольное занятие земельного участка, причинившее значительный ущерб его законному владельцу (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины);

Вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, организованной группой (ч. 4 ст. 189 УК Украины);

Создание преступной организации, руководство такой организацией (ч. 1 ст. 255 УК Украины);

Участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255 УК Украины).

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