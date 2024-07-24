Захватывали паркинги и требовали деньги с водителей: в Киеве будут судить преступную организацию

В Киеве в суд передан обвинительный акт в отношении организатора и девяти членов преступной организации, которые незаконно захватывали парковки и требовали деньги с автовладельцев. Об этом сообщили Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, участники группировки применяли силу и угрозы, чтобы выгнать охрану законного арендатора с парковочных площадок. Затем они самостоятельно устанавливали свою охрану и собирали деньги с водителей за парковку, хотя налоги за пользование этими участками должны были платить законные арендаторы.
Преступники захватили парковочные площадки на улицах Сортировочная, Михаила Драгоманова, Никольско-Слободская и Оноре де Бальзака. В результате их действий предпринимателям был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона гривен, а стоимость самовольно занятых земельных участков составляет около 105 миллионов гривен. Сейчас эти участки возвращены законным владельцам.
Обвинительный акт в отношении организатора и девяти участников группировки передан в суд. Обвинения выдвинуты по следующим статьям:
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