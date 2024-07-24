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Жінок будуть безоплатно готувати на водійок міських автобусів – Мінінфраструктури

15:30, 24 липня 2024
За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників.
Жінок будуть безоплатно готувати на водійок міських автобусів – Мінінфраструктури
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Представництво ООН Жінки в Україні запустили пілотний проєкт з навчання жінок професії водія автобуса муніципального транспорту. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається, фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень.

Програма буде безоплатною.

«Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій», – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, за останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників.

Повідомляється, що у межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

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