Суды отменяют большинство штрафов ТЦК, поскольку они наложены по несуществующей на момент нарушения норме

65% штрафов отменили, потому что ТЦК наложило их по норме КУоАП, которой не было в Кодексе на момент правонарушения.

Суды с момента вступления в силу новых норм о мобилизации отменили 88% штрафов ТЦК. При этом 64,7% отменено из-за применения ТЦК в постановлениях нормы, которой не существовало на время совершения военнообязанных правонарушений. Об этом сообщает Опендатабот.

Конкретики ресурс не приводит. Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», причина может заключаться в наложении ТЦК штрафов с применением части 3 ст. 210 КУоАП.

До 19 мая 2024 г. части 3 в статье 210 КУоАП не существовало. Применять же к нарушителям норму «задним числом» Кодекс об административных правонарушениях фактически запрещает.

Судам не остается ничего другого, кроме как отменить штраф.

В первую очередь это касается непостановки на военный учет в предыдущие годы, когда лицо пришло обновить данные в ТЦК, а на него наложили штраф за то, что он до 19 мая не стал на военный учет или не сообщил ТЦК о том, что женился, родились дети и тому подобное. Следовательно, правонарушение было совершено до 19 мая, а штраф за него наложен по закону, действующему после 19 мая.

Согласно ст.8 КУоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения. Законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», не все суды придерживаются такой позиции.

Так, некоторые суды считают, что здесь следует применять понятие длящегося правонарушения. То есть путем уклонения от постановки на учет лицо совершает правонарушение, пока оно не прекращено. Следовательно, никаких ограничений сроками здесь нет, и ТЦК может налагать штрафы в любое время.

Впрочем, КУоАП не содержит определения понятия «длящегося правонарушения».

Напомним, 19 мая 2024 года вступил в силу Закон №3696-ІХ «О внесении изменений в КУоАП об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации», которым ст.210 КУоАП была дополнена частью 3, а именно: о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период.

Итак, до 19.05.2024 нормы ч.3 ст. 210 КУоАП не существовало.

Автор: Наталя Мамченко

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