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48 в КАМАЗе: пограничники задержали грузовик под верх забитый мужчинами, фото

15:24, 7 августа 2024
Стоимость такой поездки составляла 150 тысяч гривен с каждого клиента.
48 в КАМАЗе: пограничники задержали грузовик под верх забитый мужчинами, фото
Источник фото: ГПСУ
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В Одесской области пограничники совместно с правоохранителями задержали большую группу нарушителей государственной границы. Об этом сообщили в ГПСУ.

Грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», который остановили на окраине села Черная Подольского района, несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, «под верх» был «забит» мужчинами.

«Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста», - пишут в ГПСУ.

Оперативники Госпогранслужбы установили, что стоимость такой «комфортабельной» поездки составляла 150 тыс. гривен с каждого «клиента». Указанную сумму последние должны были оплатить организатору – админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.

Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика.

Однако произошло не так, как предполагалось – всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об админправонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Кроме того, они привлечены к админответственности по ст. 202 КУоАП за нарушение пограничного режима.

Источник фото: ГПСУ

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