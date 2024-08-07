48 у КАМАЗі: прикордонники затримали вантажівку під верх забиту чоловіками, фото

Вартість такої поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного клієнта.

Джерело фото: ДПСУ

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На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону. Про це повідомили у ДПСУ.

Вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», який зупинили на околиці села Чорна Подільського району, попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, «під верх» був «забитий» чоловіками.

«Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку», - пишуть у ДПСУ.

Оперативники Держприкордонслужбі встановили, що вартість такої «комфортабельної» поїздки складала 150 тис. гривень з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, в разі їх успішного переправлення.

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Однак сталося не так як гадалося – всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили.

Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Джерело фото: ДПСУ

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