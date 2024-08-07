У Києві чоловік обдурив військових та їхніх рідних на 600 000 грн, пропонуючи дрони, тепловізори та аптечки

Наразі встановлено 19 потерпілих, яких ошукав зловмисник.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 26-річному жителю міста, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі товари для військових.

Як повідомила Київська міська прокуратура, зловмисник у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив.

«У посилки замість замовлених товарів він цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки.

Після відправлення такої посилки псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок з покупцями», - повідомили у прокуратурі.

Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який ніби то перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля.

Наразі встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 000 гривень.

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