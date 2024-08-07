Google підтвердив, що в Chrome з’явиться вебмонетизація

Поки що робота над вебмонетизацією все ще триває.

Джерело фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Google підтвердив плани щодо впровадження вебмонетизації в Chrome. Це дозволить власникам сайтів отримувати мікроплатежі як чайові або винагороди за вміст сторінок як додатковий спосіб отримання доходу, пише BleepingComputer.

Всередині Google впевнені, що це дасть можливість творцям контенту та власникам сайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу або підписку.

Підтримка вебмонетизації може бути додана до будь-якої вебсторінки за допомогою HTML-елемента. Тег повідомлятиме браузеру, що сайт підтримує вебмонетизацію і вказує платіжний процесор, який слід використовувати.

«Примітно, що вебмонетизація пропонує дві унікальні функції — невеликі платежі та відсутність взаємодії з користувачем — користувачі платять/дають чайові за вміст, поки вони його споживають», – зазначається у повідомленні.

За допомогою вебмонетизації власники вебсайтів можуть висловити свою зацікавленість в отриманні платежів, тоді як відвідувач зберігає повний контроль над тим, скільки грошей він готовий заплатити за контент.

Робота над вебмонетизацією все ще триває і ще не є стандартом W3C, але розробляється групою спільноти Web Platform Incubator.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.