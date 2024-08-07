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Google подтвердил, что в Chrome появится веб-монетизация

16:54, 7 августа 2024
Пока что работа над веб-монетизацией все еще продолжается.
Google подтвердил, что в Chrome появится веб-монетизация
Источник фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Google подтвердил планы по внедрению веб-монетизации в Chrome. Это позволит владельцам сайтов получать микроплатежи в качестве чаевых или вознаграждений за содержание страниц как дополнительный способ получения дохода, пишет BleepingComputer.

Внутри Google уверены, что это позволит создателям контента и владельцам сайтов получать вознаграждение за свою работу, не полагаясь исключительно на рекламу или подписку.

Поддержка веб-монетизации может быть добавлена ​​к любой веб-страницы с помощью HTML-элемента. Тег будет сообщать браузеру, что сайт поддерживает веб-монетизацию и указывает платежный процессор, который следует использовать.

«Примечательно, что веб-монетизация предлагает две уникальные функции – небольшие платежи и отсутствие взаимодействия с пользователем – пользователи платят/дают чаевые за содержание, пока они его потребляют», – отмечается в сообщении.

С помощью веб-монетизации владельцы вебсайтов могут выразить свою заинтересованность в получении платежей, тогда как посетитель сохраняет полный контроль над тем, сколько денег он готов заплатить за контент.

Работа над веб-монетизацией все еще продолжается и еще не является стандартом W3C, но разрабатывается группой сообщества Web Platform Incubator.

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