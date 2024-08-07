В Виннице женщина зарезала мужчину, который ее жестоко избил: что решил суд

На почве длительных неприязненных отношений между супругом возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, во время которой муж нанес жене телесные повреждения, а после этого она его зарезала.

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор женщине, убившей своего мужа.

Судом установлено, что обвиняемая неоднократно подвергалась домашнему насилию со стороны мужчины, за что последний привлекался к административной ответственности.

Так, 19.08.2023 обвиняемая вернулась в квартиру, где проживала совместно с мужем. На почве длительных неприязненных отношений между мужем и женой возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, во время которой муж нанес жене телесные повреждения.

Получив телесные повреждения, обвиняемая нанесла кухонным ножом один удар в участок левого плеча и один удар в участок грудной клетки налево. От указанных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения умышленного убийства обвиняемая пошла к соседям и попросила вызвать полицию.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая вина в инкриминируемых ей действиях признала частично.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновной женщину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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