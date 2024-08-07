В Виннице женщина зарезала мужчину, который ее жестоко избил: что решил суд

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор женщине, убившей своего мужа.
Судом установлено, что обвиняемая неоднократно подвергалась домашнему насилию со стороны мужчины, за что последний привлекался к административной ответственности.
Так, 19.08.2023 обвиняемая вернулась в квартиру, где проживала совместно с мужем. На почве длительных неприязненных отношений между мужем и женой возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, во время которой муж нанес жене телесные повреждения.
Получив телесные повреждения, обвиняемая нанесла кухонным ножом один удар в участок левого плеча и один удар в участок грудной клетки налево. От указанных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершения умышленного убийства обвиняемая пошла к соседям и попросила вызвать полицию.
Допрошенная в судебном заседании обвиняемая вина в инкриминируемых ей действиях признала частично.
По результатам судебного разбирательства суд признал виновной женщину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Пока приговор еще не вступил в законную силу.
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